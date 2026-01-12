Repas sauce de Cochon Salle des Fêtes Lencouacq

Repas sauce de Cochon

Salle des Fêtes 16 rue de l’église Lencouacq Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tout est bon dans le Cochon alors pourquoi s’en priver ! Donc direction Lencouacq pour partager un bon repas !

Au menu Tourin | Sauce de cochon et sa Cruchade | Salade Fromage | Dessert.

Sur inscriptions jusqu’au 21 Février.

Salle des Fêtes 16 rue de l’église Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 88 92

English : Repas sauce de Cochon

All’s good in a pig, so why deprive yourself? So let’s head for Lencouacq to share a good meal!

On the menu: Tourin | Sauce de cochon et sa Cruchade | Salad Cheese | Dessert.

Registration deadline: February 21.

L’événement Repas sauce de Cochon Lencouacq a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Landes d’Armagnac