Repas sauce de Cochon Salle des Fêtes Lencouacq samedi 28 février 2026.
Salle des Fêtes 16 rue de l’église Lencouacq Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Tout est bon dans le Cochon alors pourquoi s’en priver ! Donc direction Lencouacq pour partager un bon repas !
Au menu Tourin | Sauce de cochon et sa Cruchade | Salade Fromage | Dessert.
Sur inscriptions jusqu’au 21 Février.
Salle des Fêtes 16 rue de l’église Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 97 88 92
English : Repas sauce de Cochon
All’s good in a pig, so why deprive yourself? So let’s head for Lencouacq to share a good meal!
On the menu: Tourin | Sauce de cochon et sa Cruchade | Salad Cheese | Dessert.
Registration deadline: February 21.
