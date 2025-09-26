Repas saucisses de sanglier Loubès-Bernac
Repas saucisses de sanglier Loubès-Bernac vendredi 26 septembre 2025.
Repas saucisses de sanglier
Salle des fêtes Loubès-Bernac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
2025-09-26
Un repas saucisses de sanglier organisé par l’APE cantine de Loubès et la municipalité au profit de l’école !
Voici le menu
– Un apéritif de bienvenue
– Saucisses de sanglier
– >Frites maison
– Fromage salade
– Tarte de pommes
(Apportez vos couverts complets) .
Salle des fêtes Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 58 31 59
