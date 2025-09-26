Repas saucisses de sanglier Loubès-Bernac

Salle des fêtes Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Un repas saucisses de sanglier organisé par l’APE cantine de Loubès et la municipalité au profit de l’école !

Voici le menu

– Un apéritif de bienvenue

– Saucisses de sanglier

– >Frites maison

– Fromage salade

– Tarte de pommes

(Apportez vos couverts complets) .

Salle des fêtes Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 58 31 59

