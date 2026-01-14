Repas | Siaugues-Sainte-Marie

Salle du Mille Club Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Repas sur place ou à emporter de saucissons cuits à la chaudière accompagnés de pomme de terre au sarassou, organisé par l’APE Sou des Écoles à la salle du Mille Club de Siaugues-Sainte-Marie.

Salle du Mille Club Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42

English :

On-site or take-away meal of boiler-cooked sausages with sarassou potatoes, organized by the APE Sou des Écoles at the Salle du Mille Club in Siaugues-Sainte-Marie.

L’événement Repas | Siaugues-Sainte-Marie Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier