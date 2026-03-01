Repas & soirée disco Salle des fêtes Beaumarchés

Repas & soirée disco

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La soirée, organisée par L’APE 1,2,3 Parents de l’école du village, débute par le défilé du Carnaval dès 18h. C’est l’occasion de sortir son plus beau costume et de faire preuve d’originalité !

Après avoir écumé les rues du village, rendez-vous pour un repas Pasta Party, avec plusieurs sauces au choix + Tiramisu comme dessert.

Ensuite place à la danse avec la grande soirée disco pour petits et grands !

Cadeau de l’APE apéro offert à tous les adultes déguisés et sirop à l’eau pour les enfants !!

Inscription obligatoire !

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Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 mairie.beaumarches@orange.fr

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English :

The evening, organized by the 1,2,3 Parents’ Association of the village school, kicks off with the Carnival Parade at 6pm. It’s the perfect opportunity to get out your best costume and show your originality!

After taking to the streets of the village, enjoy a Pasta Party meal, with a choice of sauces + Tiramisu for dessert.

Then it’s time to dance the night away with a disco party for all ages!

Gift from the APE: aperitif for all adults in fancy dress? and water syrup for the kids!

? Registration required!

L’événement Repas & soirée disco Beaumarchés a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65