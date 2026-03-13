Repas soirée disco Salle Jean Régnier Trébry Samedi 11 avril, 19h30 Sur réservation

Repas soirée disco

Le Club des Jeunes de Trébry organise pour sa 3ème édition son repas soirée disco. Au menu: blanquette de veau, salade et fromage, entremet vanille-noisette, café. Sur place ou à emporter au prix de 13€ pour les adultes et de 7€ pour les enfants.

La soirée se poursuivra en musique.

Réservations au 0603781918 ou au 0768226821 avant le 01 Avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T03:00:00.000+02:00

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cdjtrebry@gmail.com 0603781918 0768226821

Salle Jean Régnier 2 rue de la Croix Trébry Trébry 22510 Côtes-d’Armor



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