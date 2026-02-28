Repas soirée disco Trébry

Repas soirée disco

Salle Jean Régnier Trébry Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée organisée par le club des jeunes de Trébry. .

Salle Jean Régnier Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 78 19 18

