Repas solidaire Afrique Salle du Camélia Saintes

Repas solidaire Afrique

Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association AKWABA (dons de matériel médical pour l’Afrique) organise une soirée dansante avec repas. Plats africains et dessert, vin et verre de punch offert.

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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 65 03 24 alaindjidji20@gmail.com

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English :

The AKWABA association (donations of medical equipment for Africa) is organizing an evening dance and meal. African dishes and dessert, wine and glass of punch on offer.

L’événement Repas solidaire Afrique Saintes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge