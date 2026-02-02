Repas Solidaire avec Karimaroc Thiviers

Repas Solidaire avec Karimaroc

Chateau de la Filolie Thiviers Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Soutient des projets humanitaires et solidaires auprès de différentes structures au Maroc. Les bénéfices de la soirée serviront à financer nos actions

Apéritif Soupe Marocaine Couscous Dessert Thé à la Menthe

Chateau de la Filolie Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 89 76 28 asso.karimaroc@gmail.com

English : Repas Solidaire avec Karimaroc

Supports humanitarian and solidarity projects with various organizations in Morocco. Profits from the evening will be used to finance our actions

Aperitif Moroccan soup ? Couscous ? Dessert Mint tea

