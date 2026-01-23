Repas solidaire Salle communale Biches

Repas solidaire

L’Entente Bichoise organise un repas solidaire au profit de l’association France Parkinson le dimanche 15 février 2026 à partir de 12 à la salle communale de Biches. Au programme déjeuner, animations, surprises, tombola. Menu du déjeuner Kir, pâté en croûte sur son lit de salade, sauté de porc avec riz et haricots verts, fromage et dessert. Fromage et vins compris. Tarif 22€ Ouvert à tous. Sur inscription. Infos et réservations 06 29 86 08 50 (Gilles) ou 06 79 69 35 77 (Nadine). .

