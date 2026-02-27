Repas solidaire d’Avant Match Salle Kirol Ascain
Repas solidaire d’Avant Match Salle Kirol Ascain dimanche 8 mars 2026.
Repas solidaire d’Avant Match
Salle Kirol Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Repas d’avant match solidaire à la salle de réception Kirol.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association GOXOKIAK qui a pour but d’accompagner 30 enfants diabétiques lors d’un trek au Maroc.
A la suite du repas, match rugby AS ELGARREKIN US CAMBO .
Salle Kirol Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 10 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas solidaire d’Avant Match
L’événement Repas solidaire d’Avant Match Ascain a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque