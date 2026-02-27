Repas solidaire d’Avant Match Salle Kirol Ascain

Repas solidaire d’Avant Match

Salle Kirol Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

Repas d’avant match solidaire à la salle de réception Kirol.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association GOXOKIAK qui a pour but d’accompagner 30 enfants diabétiques lors d’un trek au Maroc.

A la suite du repas, match rugby AS ELGARREKIN US CAMBO .

