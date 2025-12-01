Repas solidaire de Noël Maison Pour Tous Centre Social Landerneau

Repas solidaire de Noël

Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau Finistère

Début : 2025-12-21 12:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Repas convivial de Noël qui sera suivi d’une sortie à Locronan, organisé par la Maison Pour Tous.

Tarifs: repas + sortie:

– 20€ par adulte

– 10€ par enfant

Possibilité de sortie seule au tarif de:

– 12€ par adulte

– 6€ par enfant

Renseignements et réservations auprès de la Maison Pour Tous Centre Social au 02 98 21 53 94. .

