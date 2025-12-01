Repas solidaire de Noël Maison Pour Tous Centre Social Landerneau
Repas solidaire de Noël Maison Pour Tous Centre Social Landerneau dimanche 21 décembre 2025.
Repas solidaire de Noël
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau Finistère
Début : 2025-12-21 12:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-21
Repas convivial de Noël qui sera suivi d’une sortie à Locronan, organisé par la Maison Pour Tous.
Tarifs: repas + sortie:
– 20€ par adulte
– 10€ par enfant
Possibilité de sortie seule au tarif de:
– 12€ par adulte
– 6€ par enfant
Renseignements et réservations auprès de la Maison Pour Tous Centre Social au 02 98 21 53 94. .
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 94
