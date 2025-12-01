Repas solidaire Dînons ensemble COSEC Dinard

Repas solidaire Dînons ensemble

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 00:00:00

2025-12-13

Le CCAS organise le traditionnel repas solidaire et festif Dînons ensemble , un moment de partage et de convivialité ! Au programme, rencontres et échanges, rythmés par des animations.

Renseignements, tarifs, réservations au CCAS 57, rue des Minées > 02 99 46 50 99 02 57 64 09 95 ; ccas.animations@ville-dinard.fr .

