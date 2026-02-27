Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon Chalon-sur-Saône

Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon

Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Vibrez au son du funk et soutenez la lutte contre le cancer cérébral.

Organisé par l’association Neuro Vie. .

Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 49 02 63 association.neurovie71@gmail.com

