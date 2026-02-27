Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon Chalon-sur-Saône
Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon Chalon-sur-Saône samedi 11 avril 2026.
Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon
Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Vibrez au son du funk et soutenez la lutte contre le cancer cérébral.
Organisé par l’association Neuro Vie. .
Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 49 02 63 association.neurovie71@gmail.com
English : Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon
L’événement Repas solidaire et concert live avec Fever Dijon Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-25 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I