Repas solidaire et soirée jeux La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Repas solidaire et soirée jeux

Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 18h et à partir de 19h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Le programme de La Cômerie est élaboré par le comité de programmation, réunissant voisins, usagers du parc ou encore commerçants du quartier !

Repas solidaire avec le GR1





Un repas délicieux préparé par les bénévoles et les jeunes accueillis du GR1, lieu de ressources solidaire pour jeunes exilés. Tous les bénéfices leur sont reversés !

A partir de 10€ en salle Carrée de 18h à 19h30







Soirée jeux spécial cartes !

Venez tester vos talents de stratège et de bluffeur dans une ambiance conviviale. Apportez vos cartes ou jouez avec celles sur place.

Avec le Capot Contrée Club en salle Carrée à partir de 19h30. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Cômerie’s program is drawn up by the programming committee, which includes neighbors, park users and local shopkeepers!

German :

Das Programm von La Cômerie wird von einem Programmkomitee zusammengestellt, in dem Nachbarn, Parkbesucher oder auch Geschäftsleute aus dem Viertel vertreten sind!

Italiano :

Il programma de La Cômerie è messo a punto dal comitato di programmazione, che comprende vicini, utenti del parco e negozianti locali!

Espanol :

El programa de La Cômerie lo elabora el comité de programación, en el que participan vecinos, usuarios del parque y comerciantes locales

L’événement Repas solidaire et soirée jeux Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille