Repas solidaire Octobre Rose Hérimoncourt

Le samedi 18 octobre 2025, la Ville d’Hérimoncourt vous invite à une journée solidaire et conviviale au profit de la Ligue contre le cancer du sein??
À 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour un repas solidaire (12€ par personne)
Menu Lasagnes, salade, dessert, boissons
Inscription au repas obligatoire, jusqu’au 16 octobre 2025
communication@commune-herimoncourt.fr
03 81 36 30 00
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. .
Salle des fêtes Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 30 00
