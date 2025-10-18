Repas solidaire Octobre Rose Hérimoncourt

Repas solidaire Octobre Rose Hérimoncourt samedi 18 octobre 2025.

Repas solidaire Octobre Rose

Salle des fêtes Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le samedi 18 octobre 2025, la Ville d’Hérimoncourt vous invite à une journée solidaire et conviviale au profit de la Ligue contre le cancer du sein??

À 12h, rendez-vous à la salle des fêtes pour un repas solidaire (12€ par personne)

Menu Lasagnes, salade, dessert, boissons

Inscription au repas obligatoire, jusqu’au 16 octobre 2025

communication@commune-herimoncourt.fr

03 81 36 30 00

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. .

Salle des fêtes Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 30 00

English : Repas solidaire Octobre Rose

German : Repas solidaire Octobre Rose

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas solidaire Octobre Rose Hérimoncourt a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD