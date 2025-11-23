Repas solidaire Sainte-Sigolène
Repas solidaire Sainte-Sigolène dimanche 23 novembre 2025.
Repas solidaire
place Jean Salque Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-23 12:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Venez passer un moment convivial, toutes générations confondues
Réservez vos places auprès de l’Office de Tourisme de Sainte-Sigolène
Règlement le jour J auprès des organisateurs
place Jean Salque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 90 46 30 sigaub@orange.fr
English :
Come and spend a convivial moment with us, all generations included!
Book your tickets with the Sainte-Sigolène Tourist Office
Payment on the day with the organizers
German :
Verbringen Sie einen geselligen Moment mit allen Generationen
Reservieren Sie Ihre Plätze beim Fremdenverkehrsamt von Sainte-Sigolène
Zahlung am Tag X bei den Organisatoren
Italiano :
Venite a trascorrere un momento di convivialità con tutte le generazioni
Prenotate i vostri biglietti presso l’Ufficio del Turismo di Sainte-Sigolène
Pagamento il giorno stesso presso gli organizzatori
Espanol :
Venga a pasar un momento de convivencia con todas las generaciones
Reserve sus entradas en la Oficina de Turismo de Sainte-Sigolène
Pago el mismo día con los organizadores
