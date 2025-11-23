Repas solidaire

place Jean Salque Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 12:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez passer un moment convivial, toutes générations confondues

Réservez vos places auprès de l’Office de Tourisme de Sainte-Sigolène

Règlement le jour J auprès des organisateurs

.

place Jean Salque Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 90 46 30 sigaub@orange.fr

English :

Come and spend a convivial moment with us, all generations included!

Book your tickets with the Sainte-Sigolène Tourist Office

Payment on the day with the organizers

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit allen Generationen

Reservieren Sie Ihre Plätze beim Fremdenverkehrsamt von Sainte-Sigolène

Zahlung am Tag X bei den Organisatoren

Italiano :

Venite a trascorrere un momento di convivialità con tutte le generazioni

Prenotate i vostri biglietti presso l’Ufficio del Turismo di Sainte-Sigolène

Pagamento il giorno stesso presso gli organizzatori

Espanol :

Venga a pasar un momento de convivencia con todas las generaciones

Reserve sus entradas en la Oficina de Turismo de Sainte-Sigolène

Pago el mismo día con los organizadores

L’événement Repas solidaire Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron