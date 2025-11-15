Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas spécial Pasta + spécial quizz Riocaud

Repas spécial Pasta + spécial quizz Riocaud samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes Riocaud Gironde

15 novembre 2025
2025-11-15

Repas spécial pasta Carbo, bolo, pesto comme vous le préférez.
Menu Apéritif, soupe, pâtes au choix, salade, dessert.
Buvette et vente de vin disponible.
+ spécial quizz.
Merci d’apporter vos couverts.
Réservations obligatoire par mail ou sms avant le 10 Novembre comitedesfetesriocaud@gmail.com ou au 07 86 85 95 01   .

Salle des fêtes Riocaud 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 95 01  comitedesfetesriocaud@gmail.com

