Repas spécial Pasta + spécial quizz Riocaud

Repas spécial pasta Carbo, bolo, pesto comme vous le préférez.

Menu Apéritif, soupe, pâtes au choix, salade, dessert.

Buvette et vente de vin disponible.

+ spécial quizz.

Merci d’apporter vos couverts.

Réservations obligatoire par mail ou sms avant le 10 Novembre comitedesfetesriocaud@gmail.com ou au 07 86 85 95 01 .

Salle des fêtes Riocaud 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 95 01 comitedesfetesriocaud@gmail.com

