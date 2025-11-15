Repas spécial Pasta + spécial quizz Riocaud
Salle des fêtes Riocaud Gironde
Tarif :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Repas spécial pasta Carbo, bolo, pesto comme vous le préférez.
Menu Apéritif, soupe, pâtes au choix, salade, dessert.
Buvette et vente de vin disponible.
+ spécial quizz.
Merci d’apporter vos couverts.
Réservations obligatoire par mail ou sms avant le 10 Novembre comitedesfetesriocaud@gmail.com ou au 07 86 85 95 01 .
Salle des fêtes Riocaud 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 95 01 comitedesfetesriocaud@gmail.com
L'événement Repas spécial Pasta + spécial quizz Riocaud a été mis à jour le 2025-10-23