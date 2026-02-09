Repas spécial Saint Valentin au Millesime à Saint-Ciers Saint-Ciers-sur-Gironde
Repas spécial Saint Valentin au Millesime à Saint-Ciers Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 14 février 2026.
Repas spécial Saint Valentin au Millesime à Saint-Ciers
Avenue André LAFON Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez déguster un menu spécial Saint Valentin au Millesime, à Saint-Ciers-sur-Gironde. Menu disponible sur l’affiche.
69€/personne. .
Avenue André LAFON Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas spécial Saint Valentin au Millesime à Saint-Ciers Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde