Repas spectacle à la résidence Aquila Saint-Quentin

Repas spectacle à la résidence Aquila
18 Rue des Faucons Saint-Quentin Aisne
La résidence Aquila vous propose un repas spectacle animé par GBN Family autour du thème « Sud Ouest » !
Rendez-vous le samedi 20 septembre à 12h au 18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin.
Entrée-plat-dessert pour 20€ (hors boisson)
Renseignements au 03 23 07 54 30 20 .
18 Rue des Faucons Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 54 30
