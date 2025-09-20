Repas spectacle à la résidence Aquila Saint-Quentin

Repas spectacle à la résidence Aquila

18 Rue des Faucons Saint-Quentin

La résidence Aquila vous propose un repas spectacle animé par GBN Family autour du thème « Sud Ouest » !

Rendez-vous le samedi 20 septembre à 12h au 18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin.

Entrée-plat-dessert pour 20€ (hors boisson)

Renseignements au 03 23 07 54 30 20 .

18 Rue des Faucons Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 54 30

