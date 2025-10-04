Repas spectacle à Watten Watten

Rue de Dunkerque Watten Nord

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Repas-spectacle Cabaret à la salle Saint Gilles organisé par Watt’en fête.

Ouverture des portes à 18h00.

Spectacle à 21h00

Réservations et informations au café Le Relais et au 03.21.88.05.47 .

Rue de Dunkerque Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 88 05 47

L’événement Repas spectacle à Watten Watten a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France Terre de Flandre Tourisme