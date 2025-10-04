Repas spectacle à Watten Watten
Rue de Dunkerque Watten Nord
Repas-spectacle Cabaret à la salle Saint Gilles organisé par Watt’en fête.
Ouverture des portes à 18h00.
Spectacle à 21h00
Réservations et informations au café Le Relais et au 03.21.88.05.47 .
Rue de Dunkerque Watten 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 88 05 47
