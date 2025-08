Repas spectacle au billardier à Tourves Lambesc

Samedi 18 octobre 2025 de 9h à 18h. Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Apres un départ de Lambesc vers 10h et 1h de route environ, nous arriverons dans un vaste domaine dans la campagne de Tourves près de Saint-Maximin dans le Var.

Accueillis dès la descente du bus par l’équipe du spectacle qui nous orientera vers la salle où l’apéritif sera servi.

Après quoi nous passerons à table où nous attendent des agneaux cuits à la broche et leur légumes suivis du fromage, salade, dessert et pour digérer le spectacle cabaret nous invitera à diverses danses. .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 12 38 29

English :

After leaving Lambesc at around 10am and driving for around 1 hour, we’ll arrive at a vast estate in the Tourves countryside near Saint-Maximin in the Var.

German :

Nach einer Abfahrt von Lambesc um 10 Uhr und einer ca. 1-stündigen Fahrt erreichen wir ein großes Landgut in Tourves in der Nähe von Saint-Maximin im Departement Var.

Italiano :

Dopo aver lasciato Lambesc alle 10 circa e aver guidato per circa 1 ora, arriveremo in una vasta tenuta nella campagna di Tourves, vicino a Saint-Maximin, nel Var.

Espanol :

Tras salir de Lambesc hacia las 10 de la mañana y conducir durante aproximadamente 1 hora, llegaremos a una vasta finca situada en la campiña de Tourves, cerca de Saint-Maximin, en el Var.

