Repas spectacle Au temps de Saint Germain (des Prés) Salle Moorea La Meilleraie-Tillay

Repas spectacle Au temps de Saint Germain (des Prés)
Salle Moorea 7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay Vendée
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Venez partager un déjeuner gourmand, suivi d’une immersion dans l’ambiance mythique de Saint-Germain-des-Prés avec le spectacle de Chrystoph Lemaire & Valérie Germain Artistes.
Sous le ciel de Paris, la rencontre improbable entre un clochard céleste et une accordéoniste prodige fait renaître l’âme de Saint-Germain-des-Prés .
12h Accueil et début du repas
Puis place au spectacle Au temps de Saint-Germain-des-Prés
Tarif unique (Repas + Spectacle, vins non compris) 39 €
Coupe de Champagne
Coupelle Océane
Cuisse de pintade sauce normande accompagné de pommes de terre grenaille et champignons
Assiette de 3 fromages
Paris-Brest
Café
Sur réservation. Nombre de places limité. .
Salle Moorea 7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 38 76 49 08
English :
Come and enjoy a gourmet lunch, followed by an immersion in the mythical atmosphere of Saint-Germain-des-Prés with a show by Chrystoph Lemaire & Valérie Germain Artistes.
