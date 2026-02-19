Repas spectacle Au temps de Saint Germain (des Prés) Salle Moorea La Meilleraie-Tillay

Repas spectacle Au temps de Saint Germain (des Prés)

Salle Moorea 7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay Vendée

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez partager un déjeuner gourmand, suivi d’une immersion dans l’ambiance mythique de Saint-Germain-des-Prés avec le spectacle de Chrystoph Lemaire & Valérie Germain Artistes.

Sous le ciel de Paris, la rencontre improbable entre un clochard céleste et une accordéoniste prodige fait renaître l’âme de Saint-Germain-des-Prés .

12h Accueil et début du repas

Puis place au spectacle Au temps de Saint-Germain-des-Prés

Tarif unique (Repas + Spectacle, vins non compris) 39 €

Coupe de Champagne

Coupelle Océane

Cuisse de pintade sauce normande accompagné de pommes de terre grenaille et champignons

Assiette de 3 fromages

Paris-Brest

Café

Sur réservation. Nombre de places limité. .

Salle Moorea 7 Rue du Stade La Meilleraie-Tillay 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 38 76 49 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a gourmet lunch, followed by an immersion in the mythical atmosphere of Saint-Germain-des-Prés with a show by Chrystoph Lemaire & Valérie Germain Artistes.

L’événement Repas spectacle Au temps de Saint Germain (des Prés) La Meilleraie-Tillay a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges