Repas spectacle « Autour du toro »

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées Landes

Début : 2025-07-31

2025-07-31

Un spectacle inédit autour des traditions taurines —

Venez vivre une soirée exceptionnelle au cœur de la forêt landaise, à la découverte des quatre grandes formes de tauromachie, dans une ambiance familiale et festive !

Un spectacle unique de 1h30, avec ou sans repas paella, conçu pour initier petits et grands aux cultures taurines d’ici et d’ailleurs :

Tauromachie espagnole (sans mise à mort), avec les élèves de l’école de Richard Milian, ancien torero, qui vous fera partager sa passion en direct.

Course landaise, avec ses célèbres écarteurs et sauteurs.

Recortadores, ces acrobates espagnols qui défient les vaches sans cordes.

Raseteurs camarguais, qui tentent d’attraper la cocarde sur la tête de l’animal.

Résa à l’Office de Tourisme du Grand Dax. .

