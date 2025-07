Repas-spectacle avec la troupe l’ACID Langlade Céaux-d’Allègre

Repas-spectacle avec la troupe l’ACID

Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Pour la 3ème saison au camping de Céaux d’Allègre, L’ACID (L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante), ​groupe de théâtre d’improvisation a invité Les Mutins ! Réservation obligatoire pour le repas.

Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

English :

For the 3rd season at the Céaux d’Allègre campsite, L’ACID (L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante), ?an improv theater group, has invited Les Mutins! Reservations essential for the meal.

German :

Für die dritte Saison auf dem Campingplatz von Céaux d’Allègre hat L’ACID (L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante), ?eine Improvisationstheatergruppe, Les Mutins eingeladen! Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Per la terza stagione del campeggio Céaux d’Allègre, L’ACID (L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante), gruppo di improvvisazione teatrale, ha invitato Les Mutins! Per il pranzo è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Para la 3ª temporada en el camping de Céaux d’Allègre, L’ACID (L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante), grupo de teatro de improvisación, ha invitado a Les Mutins Imprescindible reservar para la comida.

