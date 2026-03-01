Repas spectacle bar du Relais de la Tour Relais de la Tour Termes-d’Armagnac

Repas spectacle bar du Relais de la Tour

Relais de la Tour 10 Rue des Pyrénées Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Bar du Relais de la Tour vous invite à un voyage musical et gustatif !

Une soirée musicale pleine d’émotion avec Marie Delmarès et Jeff Manuel, pour un hommage à la chanteuse Barbara Weldens.

️ Repas servi à partir de 19h30

Plat + dessert 18 €, fait maison, sur réservation.

️ Entrée libre pour le concert à 21h

Marie Delmarès et Jeff Manuel, hommage à Barbara Weldens.

Barbara, c’était une chanteuse fulgurante. Une artiste rare, habitée, libre. Sur scène, elle mêlait la chanson française, le théâtre, la poésie avec une intensité sauvage. Une présence incandescente qui ne laissait personne indemne.

Pourquoi reprendre ses chansons ?

Parce qu’elles brûlent encore.

Parce qu’elles parlent de liberté, de vertige, d’amour et de révolte.

Parce qu’elles portent une énergie, une puissance et un engagement qui résonnent plus que jamais aujourd’hui.

Ses textes frappent, ses mélodies emportent, et sa voix continue de traverser celles et ceux qui les chantent.

Ce concert est une traversée.

Un hommage vibrant.

Un moment pour faire revivre cette force-là, ensemble. ✨

.

Relais de la Tour 10 Rue des Pyrénées Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 6 77 44 47 17 contact@relaisdetermes-gers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bar du Relais de la Tour invites you on a musical and culinary voyage!

An emotional musical evening with Marie Delmarès and Jeff Manuel, paying tribute to singer Barbara Weldens.

?? Meal served from 7.30pm

Main course + dessert 18 ?, home-made, on reservation.

?? Free admission for the concert at 9pm

Marie Delmarès and Jeff Manuel, tribute to Barbara Weldens.

Barbara was a dazzling singer. A rare artist, inhabited and free. On stage, she blended French chanson, theater and poetry with wild intensity. An incandescent presence that left no one unscathed.

Why cover her songs?

Because they still burn.

Because they speak of freedom, vertigo, love and revolt.

Because they carry an energy, a power and a commitment that resonate more than ever today.

Her lyrics strike, her melodies carry, and her voice continues to cross the hearts of those who sing them.

This concert is a journey.

A vibrant tribute.

A moment to revive this strength, together…?

L’événement Repas spectacle bar du Relais de la Tour Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65