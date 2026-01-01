Repas-spectacle Bécon-Les-Granits Bécon-les-Granits

Repas-spectacle Bécon-Les-Granits

Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour fêter les 15 ans de l’association, BEAC vous invite le samedi 31 janvier 2026 à la salle Frédéric Chopin de Bécon Les Granits pour un moment convivial et familiale à partir de 19h.

Nous vous préparons un repas aux saveurs burkinabè suivi d’un spectacle de contes tout public à partir de 20h30 et d’une surprise très rythmée pour clôturer cette soirée.

️ Au programme

17h30 Assemblée générale de l’association

(rapport moral et financier)

18h30 Pot de l’amitié & marché artisanal

19h00 Repas africain (uniquement sur réservation)

20h30 Spectacle de contes tout public

par Bintou Sombié

Bintou Sombié est une artiste conteuse, comédienne, actrice, médiatrice

Née au Burkina Faso, elle est initiée très jeune à la maitrise de l’art de la parole traditionnelle… , grâce au temps contés de ses grands-parents et ses parents comme l’exige la tradition de transmission orale. Quand Bintou raconte, l’assistance écoute, participe et surtout rit en chœur !

TARIFS

repas + spectacle (UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION) 18€50

⚠️ les repas sont a réserver impérativement avant le 24 janvier ⚠️

spectacle 10€ tarif réduit 7€ .

Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 31 47 28 resa.beac@gmail.com

English :

To celebrate the association’s 15th anniversary, BEAC invites you to join us on Saturday January 31, 2026 at the Salle Frédéric Chopin in Bécon Les Granits for a family-friendly event starting at 7pm.

