Repas spectacle cabaret du réveillon du Nouvel An Le Montat
Repas spectacle cabaret du réveillon du Nouvel An Le Montat mercredi 31 décembre 2025.
Repas spectacle cabaret du réveillon du Nouvel An
Rue de l’Université Le Montat Lot
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu réalisé par le restaurant La Bergerie
Menu réalisé par le restaurant La Bergerie. Spectacle de cabaret pendant la soirée puis soirée dansante. .
Rue de l’Université Le Montat 46000 Lot Occitanie +33 6 19 88 22 14
English :
Menu created by La Bergerie restaurant
L’événement Repas spectacle cabaret du réveillon du Nouvel An Le Montat a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Cahors Vallée du Lot