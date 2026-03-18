Repas spectacle Cabaret Incheville
Repas spectacle Cabaret Incheville samedi 11 avril 2026.
Repas spectacle Cabaret
Salle Jacques Anquetil Incheville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas spectacle Cabaret avec l’univers magique du spectacle.
Repas (25€ Boissons non comprises) 1 Kir offert Croziflette ou assiette anglaise Dessert.
Enfants (moins de 12 ans) 13€
Sur réservation. .
Salle Jacques Anquetil Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 48 44 71
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English : Repas spectacle Cabaret
L’événement Repas spectacle Cabaret Incheville a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers