Repas spectacle Cabaret

Salle Jacques Anquetil Incheville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas spectacle Cabaret avec l’univers magique du spectacle.

Repas (25€ Boissons non comprises) 1 Kir offert Croziflette ou assiette anglaise Dessert.

Enfants (moins de 12 ans) 13€

Sur réservation. .

Salle Jacques Anquetil Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 7 88 48 44 71

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English : Repas spectacle Cabaret

L’événement Repas spectacle Cabaret Incheville a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers