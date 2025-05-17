Repas spectacle Cabaret jusqu’au 31 octobre 2025 Casino Partouche La Roche-Posay La Roche-Posay

Casino Partouche La Roche-Posay Allée du Casino La Roche-Posay Vienne

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-14

2025-05-17 2025-05-18 2025-06-14 2025-06-15 2025-07-12 2025-09-20 2025-10-17 2025-10-18

Retrouvez les déjeuners ou les dîners dans la salle de spectacles du CASINO, mêlant chants, plumes et paillettes dont l’élégance des tableaux de nos danseuses et danseurs ne vous laissera pas indifférent !

Venez profiter d’un moment magique et féérique ! .

