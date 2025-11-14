Repas Spectacle Cabaret la roche posay La Roche-Posay
**Repas spectacle cabaret « AMOROSO »**
Le monde entier a chanté Gigi l’Amoroso et ses folles aventures !
Mais, au final, personne ne sait ce qu’il est devenu…. Personne…. SAUF NOUS !
Et oui, cette année on va revivre la folle époque du Disco et découvrir l’histoire incroyable de Gigi !
Un subtil mélange de cabaret et de comédie musicale, des costumes toujours plus incroyables et un moment festif à partager !
En bref, vous l’avez compris, on vous propose le meilleur et uniquement le meilleur ! .
la roche posay Casino Partouche La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
