Repas Spectacle Cabaret la roche posay La Roche-Posay

Début : 2025-11-14

fin : 2026-01-17

2025-11-14 2025-11-15 2026-01-17 2026-02-13 2026-02-15 2026-03-13 2026-03-14

**Repas spectacle cabaret « AMOROSO »**

Le monde entier a chanté Gigi l’Amoroso et ses folles aventures !

Mais, au final, personne ne sait ce qu’il est devenu…. Personne…. SAUF NOUS !

Et oui, cette année on va revivre la folle époque du Disco et découvrir l’histoire incroyable de Gigi !

Un subtil mélange de cabaret et de comédie musicale, des costumes toujours plus incroyables et un moment festif à partager !

En bref, vous l’avez compris, on vous propose le meilleur et uniquement le meilleur ! .

la roche posay Casino Partouche La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

