Repas-spectacle Cernoy-en-Berry

Le Comité d’Animation de Cernoy-en-Berry vous donne rendez-vous le samedi 8 novembre à 19h pour un repas-spectacle plein de surprises et de bonne humeur. Au menu de cette soirée conviviale apéritif, choucroute et dessert, le tout accompagné d’un spectacle de magie présenté par Kévin Dupont. L’artiste fera voyager petits et grands dans un univers où l’illusion et l’humour se mêlent pour un moment de détente et d’émerveillement. Une soirée idéale pour partager un bon repas entre amis ou en famille, tout en profitant d’un divertissement original et interactif. Tarif 28 € pour les adultes et 18 € pour les enfants de moins de 13 ans. Réservations obligatoires au 06 84 01 99 25. Un événement organisé par le Comité d’Animation de Cernoy-en-Berry. 18 .

Rue de Concressault Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 01 99 25

English :

The Comité d?Animation de Cernoy-en-Berry invites you to a magical dinner and show on Saturday, November 8 at 7pm. Enjoy a convivial dinner (aperitif, sauerkraut, dessert) hosted by magician Kévin Dupont. Price: 28? (18? for children under 13). Reservations on 06 84 01 99 25.

German :

Das Comité d’Animation de Cernoy-en-Berry lädt Sie am Samstag, den 8. November um 19 Uhr zu einem magischen Show-Essen ein. Genießen Sie ein geselliges Abendessen (Aperitif, Sauerkraut, Dessert), das von dem Zauberer Kévin Dupont moderiert wird. Preis: 28 ? (18 ? für Kinder unter 13 Jahren). Reservi

Italiano :

Il Comitato d’animazione di Cernoy-en-Berry vi invita a una cena magica e a uno spettacolo sabato 8 novembre alle 19.00. Godetevi una cena conviviale (aperitivo, crauti, dessert) con il mago Kévin Dupont. Prezzo: 28 euro (18 euro per i minori di 13 anni). Prenotazioni al numero 06 84 01 99 25.

Espanol :

El Comité de Animación de Cernoy-en-Berry le invita a una cena mágica con espectáculo el sábado 8 de noviembre a las 19.00 h. Disfrute de una cena de convivencia (aperitivo, chucrut, postre) a cargo del mago Kévin Dupont. Precio: 28 euros (18 euros para menores de 13 años). Reservas en el 06 84 01 9

