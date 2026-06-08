Repas Spectacle Claire Péricard MAISON GARBAY Luglon

Luglon

Repas Spectacle Claire Péricard

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La Maison Garbay aura le plaisir d’accueillir Claire Péricard pour son spectacle J’ai beaucoup de chance le vendredi 17 juillet à 19h00

Spectacle à 19h00 suivi d’une causerie dinatoire assiettes de tapas

Sur réservation Participation Libre

La Maison Garbay aura le plaisir d’accueillir Claire Péricard pour son spectacle J’ai beaucoup de chance le vendredi 17 juillet à 19h00

Est-ce une chance (ou pas) d’être née femme ? A travers le récit d’une journée ordinaire, la narratrice donne la parole à son personnage, une femme prénommée Irène et à travers elle (se) raconte. Ce spectacle nous dévoile le chemin de vie d’une femme qui va nous livrer ses doutes, ses réflexions, ses réminiscences, ses rêves, ses interrogations, ses espoirs. Tout se bouscule dans sa tête, dès le réveil. Des paroles qui font écho en chacun.e de nous sur la vie, la mort, le sexe , le sens des mots. .. le tout parsemé de quelques réflexions philosophiques.

Spectacle à 19h00 suivi d’une causerie dinatoire assiettes de tapas

Sur réservation Participation Libre .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Repas Spectacle Claire Péricard

Maison Garbay is delighted to welcome Claire Péricard for her show J?ai beaucoup de chance on Friday July 17 at 7:00 pm

Show at 7:00 pm, followed by a dinner talk tapas platter

By reservation only ? Free participation

L’événement Repas Spectacle Claire Péricard Luglon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande