Repas spectacle – Salle polyvalente Couloumé-Mondebat 28 juin 2025 20:00

Gers

Repas spectacle Salle polyvalente COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat Gers

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Soirée repas spectacle à ne pas manquer.

Collines en Scènes vous invite pour une soirée chaleureuse et artistique autour des chants et textes de Boris Vian, interprétés par la compagnie des Courants d’Arts !

Au programme :

19h ouverture du bar

20h repas complet (entrée, plat, dessert, café)

21h spectacle

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif et poétique

Inscriptions jusqu’au 20 juin Places limitées, réservation obligatoire.

En savoir plus sur « Collines en scènes » :

L’Association Collines en Scènes a été créée en 2015 sous l’initiative des membres du bureau, très impliqués dans la culture théâtrale. Cette association a pour objet l’animation de territoire rural par l’accès à la culture en faveur de la population locale et des populations spécifiques (enfants, personnes âgées, Ephad…).

Salle polyvalente COULOUME-MONDEBAT

Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 6 01 76 21 78 contact@collinesenscenes.fr

English :

An evening of dinner and entertainment not to be missed.

Collines en Scènes invites you to a warm and artistic evening of Boris Vian songs and texts, performed by the Courants d?Arts company!

Program:

7pm: bar opens

8pm: full meal (starter, main course, dessert, coffee)

9pm: show

We look forward to seeing you there to share this festive and poetic moment

Registration until June 20 ? Places limited, booking essential.

Find out more about « Collines en scènes » :

The Association Collines en Scènes was created in 2015 under the initiative of the members of the office, who are very involved in theatrical culture. The purpose of this association is to animate rural territories through access to culture in favor of the local population and specific populations (children, the elderly, Ephad…).

German :

Ein Abend mit Essen und Show, den Sie nicht verpassen sollten.

Collines en Scènes lädt Sie zu einem herzlichen und künstlerischen Abend rund um die Lieder und Texte von Boris Vian ein, die von der Compagnie des Courants d’Arts interpretiert werden!

Auf dem Programm stehen:

19h: Eröffnung der Bar

20 Uhr: komplettes Essen (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Kaffee)

21h: Aufführung

Wir erwarten Sie zahlreich, um diesen festlichen und poetischen Moment zu teilen

Anmeldungen bis zum 20. Juni ? Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Weitere Informationen zu « Collines en scènes » :

Der Verein Collines en Scènes wurde 2015 auf Initiative der Vorstandsmitglieder gegründet, die sich sehr für die Theaterkultur engagieren. Ziel dieses Vereins ist die Belebung ländlicher Gebiete durch den Zugang zur Kultur zugunsten der lokalen Bevölkerung und spezieller Bevölkerungsgruppen (Kinder, ältere Menschen, Pflegeheim …).

Italiano :

Una serata di intrattenimento da non perdere.

Collines en Scènes vi invita a una serata calda e artistica con canzoni e testi di Boris Vian, interpretati dalla compagnia Courants d’Arts!

In programma:

ore 19.00: apertura del bar

ore 20.00: pasto completo (antipasto, piatto principale, dessert, caffè)

ore 21.00: spettacolo

Vi aspettiamo per condividere questa occasione di festa e poesia

Iscrizioni fino al 20 giugno? I posti sono limitati, la prenotazione è indispensabile.

Per saperne di più su « Collines en Scènes » :

L’Associazione Collines en Scènes è stata creata nel 2015 su iniziativa dei membri dell’ufficio, molto impegnati nella cultura teatrale. L’obiettivo dell’associazione è quello di dare vita alle zone rurali fornendo accesso alla cultura alla popolazione locale e a gruppi specifici (bambini, anziani, Ephad…).

Espanol :

Una velada de entretenimiento que no debe perderse.

Collines en Scènes le invita a una velada cálida y artística con canciones y letras de Boris Vian, interpretadas por la compañía Courants d’Arts

En el programa:

19:00 h: apertura del bar

20:00 h: comida completa (entrante, plato principal, postre, café)

21:00 h: espectáculo

Esperamos verle allí para compartir esta ocasión festiva y poética

Inscripciones hasta el 20 de junio ? Plazas limitadas, imprescindible reservar.

Más información sobre « Collines en Scènes » :

La asociación Collines en Scènes se creó en 2015 por iniciativa de los miembros de la oficina, muy implicados en la cultura teatral. El objetivo de la asociación es dar vida a las zonas rurales facilitando el acceso a la cultura a la población local y a grupos específicos (niños, ancianos, Ephad…).

