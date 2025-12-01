Repas spectacle du Réveillon Saint-Paul-Trois-Châteaux
Repas spectacle du Réveillon Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 31 décembre 2025.
Repas spectacle du Réveillon
Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31 02:00:00
2025-12-31
Repas spectacle organisé par l’école 1001 Danses
Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 13 71 96
English :
Meal and show organized by the 1001 Danses school
German :
Repas spectacle organisiert von der Schule 1001 Danses
Italiano :
Pasto e spettacolo organizzati dalla scuola 1001 Danses
Espanol :
Comida y espectáculo organizados por la escuela 1001 Danses
