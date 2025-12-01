Repas spectacle du Réveillon Saint-Paul-Trois-Châteaux

Repas spectacle du Réveillon

Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

2025-12-31

Repas spectacle organisé par l’école 1001 Danses

Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 13 71 96

English :

Meal and show organized by the 1001 Danses school

German :

Repas spectacle organisiert von der Schule 1001 Danses

Italiano :

Pasto e spettacolo organizzati dalla scuola 1001 Danses

Espanol :

Comida y espectáculo organizados por la escuela 1001 Danses

