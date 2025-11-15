Repas/Spectacle Echos bohèmes Salle de l’Oratoire La Rochelle
Repas/Spectacle Echos bohèmes Salle de l’Oratoire La Rochelle samedi 15 novembre 2025.
Repas/Spectacle Echos bohèmes
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – EUR
Repas jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
L’association Droujba La Rochelle vous propose de plonger dans la culture et la gastronomie slave avec un dîner musical et un spectacle sur le Paris des années 20 de Joseph Kessel.
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 72 27 droujba.larochelle@yahoo.fr
English : Dinner/Show Echos bohèmes
The Droujba La Rochelle association invites you to plunge into Slavic culture and gastronomy with a musical dinner and a show on Joseph Kessel’s Paris in the 20s.
German : Essen/Show Echos bohèmes
Der Verein Druschba La Rochelle lädt Sie ein, in die slawische Kultur und Gastronomie einzutauchen, mit einem musikalischen Abendessen und einer Aufführung über das Paris der 20er Jahre von Joseph Kessel.
Italiano :
L’associazione Droujba La Rochelle vi invita a immergervi nella cultura e nella gastronomia slava con una cena musicale e uno spettacolo sulla Parigi degli anni ’20 di Joseph Kessel.
Espanol : Comida/Espectáculo Echos bohèmes
La asociación Droujba La Rochelle le invita a sumergirse en la cultura y la gastronomía eslavas con una cena musical y un espectáculo sobre el París de los años veinte de Joseph Kessel.
L’événement Repas/Spectacle Echos bohèmes La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-20 par Nous La Rochelle