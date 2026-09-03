Informations pratiques

Villentrois-Faverolles-en-Berry

Repas spectacle « En pleine campagne »

Route de Faverolles Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 31 – 31 – EUR

31

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-12 12:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12 2026-12-05 2027-01-15 2027-01-16 2027-01-17

Offrez-vous une bonne tranche de rire !

Mise en scène Jean-Christian Fraiscinet Avec Jean-Christian Fraiscinet, Christèle Chappat, Sébastien Fraiscinet et Vincent Fraiscinet

Le maire en place du petit village berrichon de Graton-les-Poils, décide de briguer un nouveau mandat lors des prochaines municipales. Sa réélection ne fait aucun doute… Mais c’est sans compter avec la candidature surprise d’une nouvelle venue dans la commune qui va venir bousculer l’ordre établi.

« En Pleine Campagne », c’est la satyre désopilante et haute en couleurs, d’une élection municipale en milieu rural, faite de rumeurs, de coups bas et autres rebondissements !!! 31 .

Route de Faverolles Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 10 83 contact@cameleonproduction.fr

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English :

Treat yourself to a good laugh!

Directed by Jean-Christian Fraiscinet. Starring Jean-Christian Fraiscinet, Christèle Chappat, Sébastien Fraiscinet, and Vincent Fraiscinet

L’événement Repas spectacle « En pleine campagne » Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de Valençay