REPAS SPECTACLE FAIRY POPPPIN’S Saint-Félix-de-Lodez

REPAS SPECTACLE FAIRY POPPPIN’S

Avenue Marcellin Albert Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : – – 60 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Les Fairy Poppin’s vous proposent un Spectacle Swing, Jazz…

Tombola, venez habillés style années 30-40 ? un ticket de participation vous sera remis ! Valeur du lot à gagner = 100 €.

Repas (entrée/plat/fromage/dessert)

Sur réservation uniquement)

Avenue Marcellin Albert Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 88 25 87 omillevins@gmail.com

English :

The Fairy Poppin’s offer you a Swing, Jazz show…

