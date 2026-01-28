Repas -spectacle Happy Valentine’s Day Route du Moulin de David Cistrières
Repas -spectacle Happy Valentine’s Day Route du Moulin de David Cistrières samedi 14 février 2026.
Repas -spectacle Happy Valentine’s Day
Route du Moulin de David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-02-14 21:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Dès 21h, dîner-spectacle glamour avec les artistes du Pôle Danse Femina Issoirien suivie d’une soirée dansante. Repas sur réservation: 38€/pers.
Route du Moulin de David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 52
English :
From 9pm, glamorous dinner-show with artists from the Pôle Danse Femina Issoirien, followed by an evening of dancing. Meal on reservation: 38?/pers.
