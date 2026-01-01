Repas spectacle humoriste

Salle polyvalante (sortie d’Alixan, direction Montélier) Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le Barrang’s Club organise une soirée mêlant humour et repas. Au programme de ce repas spectacle, l’imitateur Pierre-Yves Noël donnera son spectacle Pierre-Yves Noël Noël ressuscite les stars .

.

Salle polyvalante (sortie d’Alixan, direction Montélier) Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 09 99 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Barrang’s Club is organizing an evening combining humor and food. On the program for this meal and show, impersonator Pierre-Yves Noël will perform his show Pierre-Yves Noël Noël ressuscite les stars .

L’événement Repas spectacle humoriste Alixan a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme