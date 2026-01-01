Repas spectacle humoriste Alixan
Repas spectacle humoriste Alixan samedi 31 janvier 2026.
Repas spectacle humoriste
Salle polyvalante (sortie d’Alixan, direction Montélier) Alixan Drôme
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le Barrang’s Club organise une soirée mêlant humour et repas. Au programme de ce repas spectacle, l’imitateur Pierre-Yves Noël donnera son spectacle Pierre-Yves Noël Noël ressuscite les stars .
Salle polyvalante (sortie d’Alixan, direction Montélier) Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 09 99 65
The Barrang’s Club is organizing an evening combining humor and food. On the program for this meal and show, impersonator Pierre-Yves Noël will perform his show Pierre-Yves Noël Noël ressuscite les stars .
L’événement Repas spectacle humoriste Alixan a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme