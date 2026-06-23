Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac

Monsac

Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants

C13 365 route de Sirguet Monsac Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Miss Badessa, diva haute en couleur, débarque à la ferme de Sirguet pour un repas-spectacle.

Entre aires d’opéra, humour, émotions et bonne humeur, laissez vous emporter dans un univers pétillant au cœur de notre campagne périgourdine…

Au menu le meilleur de notre terroir avec un repas 100% canards dans une ambiance conviviale.

Apéritif planche de la ferme magret grillé ou cuisse confite frites, salade tarte au citron vin et café en supplément

Une parenthèse festive à partager en famille, entre amis ou en amoureux!

Places limitées

Réservations obligatoires sirguet@gmail.com / 06.13.63.42.19 .

C13 365 route de Sirguet Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 42 19 sirguet@gmail.com

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English : Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants

L’événement Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants Monsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides