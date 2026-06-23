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Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac

Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac

Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac samedi 11 juillet 2026.

Lieu
C13
Adresse
365 route de Sirguet
Ville
24440 Monsac
Département
Dordogne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Monsac

Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants

C13 365 route de Sirguet Monsac Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Miss Badessa, diva haute en couleur, débarque à la ferme de Sirguet pour un repas-spectacle.

Entre aires d’opéra, humour, émotions et bonne humeur, laissez vous emporter dans un univers pétillant au cœur de notre campagne périgourdine…

Au menu le meilleur de notre terroir avec un repas 100% canards dans une ambiance conviviale.
Apéritif planche de la ferme magret grillé ou cuisse confite frites, salade tarte au citron vin et café en supplément

Une parenthèse festive à partager en famille, entre amis ou en amoureux!

Places limitées
Réservations obligatoires sirguet@gmail.com / 06.13.63.42.19   .

C13 365 route de Sirguet Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 42 19  sirguet@gmail.com

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English : Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants

L’événement Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants Monsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides