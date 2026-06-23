Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac
Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants C13 Monsac samedi 11 juillet 2026.
Monsac
Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants
C13 365 route de Sirguet Monsac Dordogne
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Miss Badessa, diva haute en couleur, débarque à la ferme de Sirguet pour un repas-spectacle.
Entre aires d’opéra, humour, émotions et bonne humeur, laissez vous emporter dans un univers pétillant au cœur de notre campagne périgourdine…
Au menu le meilleur de notre terroir avec un repas 100% canards dans une ambiance conviviale.
Apéritif planche de la ferme magret grillé ou cuisse confite frites, salade tarte au citron vin et café en supplément
Une parenthèse festive à partager en famille, entre amis ou en amoureux!
Places limitées
Réservations obligatoires sirguet@gmail.com / 06.13.63.42.19 .
C13 365 route de Sirguet Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 42 19 sirguet@gmail.com
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English : Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants
L’événement Repas spectacle I Miss Badessa, diva des chants Monsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides