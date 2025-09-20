Repas-spectacle « La choucroute militaire » Radonvilliers

Repas-spectacle « La choucroute militaire » Radonvilliers samedi 20 septembre 2025.

Repas-spectacle « La choucroute militaire »

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

A l’occasion de la Fête de la Choucroute, venez vivre un moment unique et savoureux où le rire, les chevaux s’invitent à votre table !

Au menu une choucroute généreuse (menu adapté pour les enfants), des rires partagés, des cascades équestres… et un spectacle comme vous n’en avez encore jamais vu !

Le spectacle

Trois jeunes cadets fraîchement arrivés à l’École militaire de Brienne-le-Château se retrouvent confrontés à la rigueur de l’entraînement… enfin, en théorie ! Maladroits, espiègles, parfois très créatifs (mais rarement efficaces), ils font tout pour éviter les exercices… De son côté, leur instructeur n’a qu’un seul objectif en tête savourer en paix sa précieuse choucroute !

Cavaliers burlesques, chevaux complices, acrobaties improbables et scènes comiques se succèdent pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Le repas est servi directement à votre table dans une salle couverte. Le spectacle se déroule sous vos yeux, en piste autour de vous, pour une immersion totale !

Réservation uniquement par téléphone et par email. 34.5 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

