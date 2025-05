Repas spectacle – La Vôge-les-Bains, 31 mai 2025 18:30, La Vôge-les-Bains.

Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-05-31 18:30:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

2025-05-31

Repas spectacle avec prestation de Christian DelagrangeTout public

5 La rappe

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 7 69 61 53 50

English :

Meal and show with a performance by Christian Delagrange

German :

Essensshow mit Auftritt von Christian Delagrange

Italiano :

Cena e spettacolo con performance di Christian Delagrange

Espanol :

Cena y espectáculo con la actuación de Christian Delagrange

L’événement Repas spectacle La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-05-24 par OT EPINAL ET SA REGION