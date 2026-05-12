Coux et Bigaroque-Mouzens

Repas spectacle Line Dance River

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Comme chaque année, le club Line Dance River organise son repas spectacle.

Rdv le samedi 6 juin à la salle des fêtes du Coux à partir de 19h30.

MENU 25€/adulte 18€/enfant

Apéritif offert

Saumon Bellevue

Parmentier de canard

Salade

Tarte au citron

Café

Comme chaque année, le club Line Dance River organise son repas spectacle.

Une soirée animée, dansante et conviviale !

Rendez-vous le samedi 6 juin à la salle des fêtes du Coux à partir de 19h30.

MENU

Apéritif offert

Saumon Bellevue

Parmentier de canard

Salade

Tarte au citron

Café

Adulte 25 € Enfant (-12 ans) 18€

Sur réservation avant le 30 mai. .

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 22 85 38

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English :

As every year, the Line Dance River club organizes its dinner and show.

The event takes place on Saturday June 6 at the Salle des Fêtes in Coux, starting at 7.30pm.

MENU 25?/adult 18?/children

Aperitif offered

Bellevue salmon

Duck parmentier

Salad

Lemon tart

Coffee

L’événement Repas spectacle Line Dance River Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne