Repas spectacle Line Dance River Coux et Bigaroque-Mouzens
Repas spectacle Line Dance River Coux et Bigaroque-Mouzens samedi 6 juin 2026.
Coux et Bigaroque-Mouzens
Repas spectacle Line Dance River
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Comme chaque année, le club Line Dance River organise son repas spectacle.
Rdv le samedi 6 juin à la salle des fêtes du Coux à partir de 19h30.
MENU 25€/adulte 18€/enfant
Apéritif offert
Saumon Bellevue
Parmentier de canard
Salade
Tarte au citron
Café
Comme chaque année, le club Line Dance River organise son repas spectacle.
Une soirée animée, dansante et conviviale !
Rendez-vous le samedi 6 juin à la salle des fêtes du Coux à partir de 19h30.
MENU
Apéritif offert
Saumon Bellevue
Parmentier de canard
Salade
Tarte au citron
Café
Adulte 25 € Enfant (-12 ans) 18€
Sur réservation avant le 30 mai. .
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 22 85 38
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English :
As every year, the Line Dance River club organizes its dinner and show.
The event takes place on Saturday June 6 at the Salle des Fêtes in Coux, starting at 7.30pm.
MENU 25?/adult 18?/children
Aperitif offered
Bellevue salmon
Duck parmentier
Salad
Lemon tart
Coffee
L’événement Repas spectacle Line Dance River Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne