Repas spectacle organisé par l'association RERTR Cahors vendredi 5 septembre 2025.

333 Avenue Édouard Herriot Cahors Lot

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-09-05 18:30:00

2025-09-05

Venez passer une soirée conviviale sous le signe de l’Asie dans le jardin de l’association RERTR, association d’aide à l’emploi, au cœur du quartier de Terre Rouge.

+33 5 65 53 60 32 secretariat@rertr.net

English :

Come and spend a convivial Asian evening in the garden of RERTR, an employment association in the heart of the Terre Rouge district.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Abend im Zeichen Asiens im Garten des Vereins RERTR, einem Verein zur Beschäftigungsförderung, im Herzen des Viertels Terre Rouge.

Italiano :

Venite a godervi una serata asiatica conviviale nel giardino della RERTR, un’associazione per l’impiego nel cuore del quartiere Terre Rouge.

Espanol :

Venga a disfrutar de una agradable velada asiática en el jardín de RERTR, una asociación para el empleo situada en el corazón del barrio de Terre Rouge.

