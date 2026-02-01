Repas Spectacle Pompey

Repas Spectacle

99Ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

Date(s) :

2026-02-28

La MJC Mosaïque-Centre Social de Pompey organise son repas spectacle le samedi 28 février 2026 à 19h30.

La soirée sera animée par Ultrason et Champion avec le spectacle musico-burlesque ZE TOUR!

Champion et Ultrason sont des clowns à part. Ils sont persuadés qu’ils vont faire la première partie d’un groupe mythique.

Le matériel installé, les balances faites, les costumes repassés, nos deux audacieux usurpateurs avancent sur la corde raide du rock…

Le choix des musiques reprises dans ce duo est le reflet de leur univers qui va du rock au blues en passant par l’opéra, Christophe, Téléphone, Marylin Manson, Fergessen, Radiohead etc

L’attitude du clown est rock n’roll en soi lorsqu’il s’approprie très librement les codes du concert tenues, rapport au micro, charisme devant le public, improvisations dans l’instant.

Bref, clown et rock, c’est un coup d’éclat inattendu.

Repas: Apéritif Jambalaya doux Café gourmand (repas végé possible sur réservation)

Entrée 20€ par personne 35€ pour un couple

Buvette sur place

SPECTACLE POUR ADULTE

Réservation obligatoire au 03/83/24/77/57

Places limitéesAdultes

20 .

99Ter rue des Jardins Fleuris Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 77 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC Mosaïque-Centre Social de Pompey is organizing its dinner and show on Saturday, February 28, 2026 at 7:30pm.

The evening will be hosted by Ultrason and Champion with the musico-burlesque show ZE TOUR!

Champion and Ultrason are clowns in a class of their own. They’re convinced they’ll be opening for a legendary band.

With their equipment installed, their sound checks done and their costumes ironed, our two audacious usurpers take to the rock high wire?

The choice of music covered by this duo reflects their universe, which ranges from rock to blues, via opera, Christophe, Téléphone, Marylin Manson, Fergessen, Radiohead and more

The clown?s attitude is rock n?roll in itself, as he freely appropriates the codes of the concert: outfits, relationship with the microphone, charisma in front of the audience, in-the-moment improvisations.

In short, clowning and rock are an unexpected stroke of brilliance.

Meals: Aperitif Sweet Jambalaya Gourmet coffee (vegetarian meals available on reservation)

Admission: 20? per person 35? for a couple

Refreshment bar on site

SHOW FOR ADULTS

Reservations essential on 03/83/24/77/57

Limited seating

L’événement Repas Spectacle Pompey a été mis à jour le 2026-01-28 par TOURISME BASSIN de POMPEY