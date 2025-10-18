Repas Spectacle pyrotechnique-Concert La halle en Scène Route de Forges Buchy
Route de Forges La Halle en Scène Buchy Seine-Maritime
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
19h Repas avec concert kir ou soft , jambon braisé pommes de terres rissolées, fromages et pâtisserie et café.
22h 30 Tir technique d’artifices sans musique par Celesta.
22h45 Spectacle pyrotechnique sur le thème « Tim Burton Delirium »
23h Concert du groupe « Spread it »
Repas + concert, 20 euros. Par le Comité des fêtes de Buchy. .
Route de Forges La Halle en Scène Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 40 25
English : Repas Spectacle pyrotechnique-Concert La halle en Scène
