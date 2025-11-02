Repas Spectacle Samer
Repas Spectacle
Samer Pas-de-Calais
✨ Repas-Spectacle sur le thème du Cinéma ✨
Dimanche 02 novembre 2025
Salle polyvalente Claude Bailly
Organisé par Les Dancing Stars
Avec la chanteuse Lycia
Participation de DNL Animation
Ouverture des portes 12h00
Spectacle 14h30
Tarifs
Repas + Spectacle 18 € (adultes) | 7 € (enfants -12 ans)
Spectacle seul 2 € (adultes) | Gratuit (-12 ans)
Réservation obligatoire avant le 27/10/2025 au 06 59 16 03 31
➡️ Une journée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité .
Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 59 16 03 21
