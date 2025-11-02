Repas Spectacle Samer

✨ Repas-Spectacle sur le thème du Cinéma ✨

Dimanche 02 novembre 2025

Salle polyvalente Claude Bailly

Organisé par Les Dancing Stars

Avec la chanteuse Lycia

Participation de DNL Animation

Ouverture des portes 12h00

Spectacle 14h30

Tarifs

Repas + Spectacle 18 € (adultes) | 7 € (enfants -12 ans)

Spectacle seul 2 € (adultes) | Gratuit (-12 ans)

Réservation obligatoire avant le 27/10/2025 au 06 59 16 03 31

➡️ Une journée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 59 16 03 21

