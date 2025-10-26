Repas Spectacle théâtre Le Dit Ti-Kaf Semblançay
L’Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organise un repas spectacle théâtre le
Dimanche 26 octobre 2025 à 15 heures 30.
Salle Jean-Hubé de la commune de SEMBLANCAY 37
AZTM Association Centre Louis Brunet
Titre de la pièce Le Dit Ti-Kaf
Sélectionnée pour le 40ème festival national de théâtre amateur
Spectacle seul 10 €
FESTHEA 2025
Compagnie Méli-Mélo de St Jo et Cultur’Pei
Titre de la pièce Jeux de guerre
De passage en métropole 10 .
33 Foulques Nera Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 39 71 35
English :
The Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine is organizing a dinner and theater show on
Sunday, October 26, 2025 at 3:30 pm.
Salle Jean-Hubé in SEMBLANCAY 37
German :
Die Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organisiert ein Essen mit Theateraufführung am
Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.30 Uhr.
Saal Jean-Hubé in der Gemeinde SEMBLANCAY 37
Italiano :
L’Associazione dei Genitori e degli Amici Riunionali della Touraine organizza una cena con spettacolo teatrale domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.30
Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.30.
Salle Jean-Hubé nella città di SEMBLANCAY 37
Espanol :
La Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organiza una cena y un espectáculo teatral el
Domingo 26 de octubre de 2025 a las 15h30.
Salle Jean-Hubé en la ciudad de SEMBLANCAY 37
