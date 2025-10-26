Repas Spectacle théâtre Le Dit Ti-Kaf Semblançay

L’Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organise un repas spectacle théâtre le

Dimanche 26 octobre 2025 à 15 heures 30.

Salle Jean-Hubé de la commune de SEMBLANCAY 37

AZTM Association Centre Louis Brunet

Titre de la pièce Le Dit Ti-Kaf

Sélectionnée pour le 40ème festival national de théâtre amateur

Spectacle seul 10 €

FESTHEA 2025

Compagnie Méli-Mélo de St Jo et Cultur’Pei

Titre de la pièce Jeux de guerre

De passage en métropole 10 .

33 Foulques Nera Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 39 71 35

English :

The Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine is organizing a dinner and theater show on

Sunday, October 26, 2025 at 3:30 pm.

Salle Jean-Hubé in SEMBLANCAY 37

German :

Die Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organisiert ein Essen mit Theateraufführung am

Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.30 Uhr.

Saal Jean-Hubé in der Gemeinde SEMBLANCAY 37

Italiano :

L’Associazione dei Genitori e degli Amici Riunionali della Touraine organizza una cena con spettacolo teatrale domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.30

Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.30.

Salle Jean-Hubé nella città di SEMBLANCAY 37

Espanol :

La Association des Parents et Amis Réunionnais de Touraine organiza una cena y un espectáculo teatral el

Domingo 26 de octubre de 2025 a las 15h30.

Salle Jean-Hubé en la ciudad de SEMBLANCAY 37

