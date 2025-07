Repas-spectacle « Tournée Générale » Villentrois-Faverolles-en-Berry

Repas-spectacle « Tournée Générale » Villentrois-Faverolles-en-Berry jeudi 18 septembre 2025.

Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Début : 2025-09-18 12:30:00

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-08 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-11-25 2025-12-09 2025-12-16

Offrez-vous une bonne tranche de rire !

Texte et mise en scène Jean-Christian Fraiscinet. Avec Vincent Fraiscinet ou Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat ou Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet ou Adonis Brunet.Familles

Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus… Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter… Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles !!! Au menu Brèves de comptoir, coups de gueule et éclats de rire !!! 55 .

Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 10 83 contact@cameleonproduction.fr

English :

Treat yourself to a good slice of laughter!

Written and directed by Jean-Christian Fraiscinet. With Vincent Fraiscinet or Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat or Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet or Adonis Brunet.

German :

Gönnen Sie sich einen herzhaften Lacher!

Text und Regie: Jean-Christian Fraiscinet. Mit Vincent Fraiscinet oder Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat oder Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet oder Adonis Brunet.

Italiano :

Concedetevi una buona dose di risate!

Scritto e diretto da Jean-Christian Fraiscinet. Con Vincent Fraiscinet o Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat o Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet o Adonis Brunet.

Espanol :

¡Regálese una buena carcajada!

Escrita y dirigida por Jean-Christian Fraiscinet. Con Vincent Fraiscinet o Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat o Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet o Adonis Brunet.

