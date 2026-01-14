Repas-spectacle Tournée Générale

Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 12:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Offrez-vous une bonne tranche de rire !

Texte et mise en scène Jean-Christian Fraiscinet. Avec Vincent Fraiscinet ou Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat ou Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet ou Adonis Brunet.Familles

Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus… Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup sûr, bon nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter… Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille et vous en apprendrez de belles !!! Au menu Brèves de comptoir, coups de gueule et éclats de rire !!! .

Ferme-Théâtre de Bellevue Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 05 10 83 contact@cameleonproduction.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a good slice of laughter!

Written and directed by Jean-Christian Fraiscinet. With Vincent Fraiscinet or Maxime Couton, Mélissa Chatelet, Christèle Chappat or Pyel Delavie, Sébastien Fraiscinet or Adonis Brunet.

L’événement Repas-spectacle Tournée Générale Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pays de Valençay